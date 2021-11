"Na onze oproep aan mensen die twijfelen, ging de vaccinatiegraad omhoog", zegt huisarts Shakib Sana. "Praten over vaccineren helpt." Wie twijfelt kan vanaf vandaag de Vaccinatie Twijfel Telefoon bellen van het Erasmus MC en verschillende huisartsen.

In de Rotterdamse wijk Delfshaven haalden in april en mei 30 tot 40 procent van haar patiënten een prik tegen corona, vertelt huisarts Shakib Sana. "Nu is daar van de 65-plussers 82 procent gevaccineerd."

Vaccinatie naar mensen toebrengen

De huisarts weet als geen ander hoe hij mensen die twijfelen kan vertellen over het belang van vaccinatie. Dankzij een fijnmazige informatiecampagne van huisartsen, onder wie Sana, ging de vaccinatiegraad in het Rotterdamse Delfshaven omhoog. "Mensen hadden geen informatievoorziening en waren minder goed bereikbaar, maar nu is het dus toch gelukt."

Hoe dat lukte? "We zijn naar de plekken gegaan waar die mensen zijn, zoals weekmarkten. We brachten de informatie en vaccinatie naar hen toe. Gingen we het gesprek met mensen aan."

Desinformatie

'Laagdrempelig' is het toverwoord in Sana's praktijk in Rotterdam. Na een goed gesprek met de huisarts gingen veel twijfelaars overstag en konden ze zich bij hem laten vaccineren.

Sana ziet desinformatie op social media als een van de redenen dat mensen zich niet laten vaccineren. Maar dat mensen die nu nog niet zijn gevaccineerd ook niet meer zijn over te halen, ziet hij als een misvatting. "Praten over corona helpt al", zegt Sana.

Video: Zo gaan deze families ermee om dat ze onderling anders denken over vaccinatie

embed Dit item op uw eigen site plaatsen De een doet het wel, de ander niet: ook als je samen onder een dak woont kan het zijn dat je anders denkt over een vaccinatie tegen corona. Deze families respecteren elkaars standpunt, maar er is ook ongemak. "Zullen we het gezellig houden?"

Twijfelaars die ziek worden

Waarom Sana zich zo hard maakt voor vaccinatie van zijn patiënten? "Als dokter zie je je patiënten lijden. Het is heel erg als je ziet dat iemand die zich door twijfel niet laat vaccineren ernstig benauwd raakt en naar het ziekenhuis moet. Dat maak ik mee."

De online desinformatie over het aantal gevaccineerden in het ziekenhuis kan Sana slecht verkroppen. "Die aantallen zijn onvolledig, je moet ze behapbaar maken. Het is zo lastig dat mensen op basis van verkeerde informatie een keuze maken en dat je ze een paar weken later met een ambulance naar het ziekenhuis moet sturen, waar ze dan op de ic belanden. Dat wil ik voorkomen."

Twijfel Telefoon

De Twijfel Telefoon is te bereiken op het nummer 010-7041500 op woensdag en vrijdag van 08.30 uur tot 13.30 uur. De initiatiefnemer is internist Robin Peeters, die in het begin van de coronacrisis ook al mensen op weekmarkten informeerde over het coronavaccin.

"Na honderden miljoenen vaccinaties wereldwijd is de gezondheidswinst echter evident en hebben we ook een heel goed beeld van de mogelijke bijwerkingen. Al deze kennis kunnen we in de Twijfel Telefoon delen met de bellers", zegt Peeters tegen de NOS.