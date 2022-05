In Oekraïne is de strijd om de Donbas in volle gang en die lijkt nog lang niet beslist. Hoe staat het ervoor met het land en zijn inwoners? Oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen vertelt wat hij zag tijdens zijn bezoek in Kramatorsk, in Oost-Oekraïne.

1. Veel mensen zijn inmiddels de steden in het oosten ontvlucht, maar niet iedereen is geëvacueerd. Wat is de stemming onder de achterblijvers?

"De mensen die in het oosten blijven, willen gewoon niet weg. Het zijn natuurlijk grote woorden van deze bewoners, want als er een raket naast je huis neerstort, kun je natuurlijk nog van gedachten veranderen. Er wordt ook nog steeds geëvacueerd met gepantserde wagens."

"Iedereen snakt eigenlijk naar het einde van de oorlog. Een deel van deze mensen was pro-Russisch en ook zij zeggen nu: 'Het kan me niet schelen wie er wint, als er maar een einde komt aan de oorlog'."

2. We horen wisselende berichten: de Russen winnen terrein, maar wel met de allergrootste moeite. Hoe staan beide legers ervoor?

"Voor de Russen gaat het moeizaam, met hele grote verliezen. De Oekraïners hebben zich behoorlijk ingegraven in de frontlinie."

"De Russen hebben er een artillerie-oorlog van gemaakt. Dan worden van een grote afstand zoveel mogelijk granaten naar binnen geschoten en dan hopen ze dat iedereen de kelder ingaat en de militairen worden gedood. Op dit moment ben ik nog best wel ver van het front, maar je voelt de trillingen van die constante regen van granaten."

3. Europa stuurt militair materieel richting Oekraïne, zijn die wapens al aangekomen?

"Ik heb een paar militairen gesproken, die vinden dat er nog veel meer deze kant op moet komen."

"Sommige dingen zijn nog lang niet gearriveerd. Daarvoor geldt ook dat het een enorm front is, dus heb je heel wat stuks nodig. Op heel veel plekken moet dan dus geschut worden neergezet."

4. Maandag is een Franse journalist doodgeschoten tijdens zijn werk. Hoe was het werken voor jou de afgelopen tijd?

"Het is voor ons heel lastig werken omdat we geen beelden willen hebben van het front. In de loopgraven gaan staan en dan de grond filmen is een optie, maar we willen niet dat er posities in beeld komen."

"Aan de hand van geolocatie kan je tegenwoordig zo achterhalen waar iets is gebeurd. Als deze beelden in de verkeerde handen komen, kunnen ze denken: 'We sturen er een raket naartoe'."