Een week na de bloedigste aanval ooit op Israël hebben de Palestijnen een hoge prijs moeten betalen voor de terreur van Hamas. Maar wat wilde de groep eigenlijk bereiken met hun actie en is dat gelukt? "Ze zijn zelf waarschijnlijk ook verrast."

Magnus Ranstorp is een Zweedse politicoloog en doet onderzoek naar terrorisme. Hij is een kenner van Hamas en heeft met alle belangrijke leiders gesproken. Hij denkt dat de groep, door het Westen aangemerkt als terreurorganisatie, zelf ook verrast is door het 'succes' van hun aanval.

'Deze aanval overtreft alles'

"Ik doe al 30 jaar onderzoek naar Hamas. Ze hebben nog nooit een operatie uitgevoerd zoals deze. Dit overtreft alles wat ze eerder hebben gedaan, ook als je naar de schaal kijkt", zegt Ranstorp.

Hij vertelt dat Hamas in het verleden bomaanslagen heeft gepleegd, bijvoorbeeld op bussen. "Maar we spreken nu over een meervoudige aanval. Ze bliezen gaten in het hek om Gaza, schakelden Israëlische tanks uit, wierpen met bommen en drones, voerden geraffineerde aanvallen met raketten uit."

Meer dan 1.300 doden

De onderzoeker wijst daarnaast op de wreedheid van de aanvallen van vorig weekend. "2.000 misschien wel 3.000 Hamas-strijders, terroristen, trokken schreeuwend naar verschillende kibboets in de buurt, en naar Supernova-muziekfestival."

Sommigen reden op SUV's en met automatische wapens op hun doelwit af, vervolgt Ranstorp. "Ze hebben zeker 260 mensen afgeslacht op dat festival. En nu, een week later, hebben we het over 1.300 mensen, burgers en enkele militairen, die bij de aanvallen zijn gedood."

Hamas-kenner Magnus Ranstorp vertelt over de beweegredenen van de Palestijnse terreurgroep

Hamas zelf ook verrast?

Dat Hamas Israël zo'n zware slag wist toe te brengen - in het land wordt gesproken over 'hun eigen 9/11' - heeft een schokgolf in Israël teweeggebracht, maar dit had de groep misschien ook niet verwacht, denkt Ranstorp. "De succesvolle aanval heeft Hamas zelf waarschijnlijk ook verrast."

De aanvallers hadden volgens hem gerekend op veel tegenstand, van het leger en van gewapende burgers. "Ik denk dat velen dachten dat ze nooit meer zouden terugkeren." Maar de verwachte weerstand bleef in de praktijk grotendeels uit.

Met vinger naar Israël wijzen

De gevolgen van de slachtpartijen van Hamas zijn groot voor de Palestijnse bevolking, zegt Ranstorp. De continue luchtaanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook zijn daar het voorbeeld van. Volgens de Palestijnse autoriteiten is het dodental van de bombardementen inmiddels opgelopen tot ruim 2.200.

Dat er nu zoveel burgers omkomen in de Gazastrook is volgens hem altijd het plan geweest van Hamas. "Ze spreken nu al over de wreedheden van Israël in Gaza, hoe dat de burgerbevolking treft, en dat de bombardementen oorlogsmisdaden zijn."

'Ze hopen op politieke steun'

De Hamas-kenner ziet dat de groep, die Israël zegt te willen vernietigen en op het grondgebied een Palestijnse staat wil stichten, op die manier probeert zoveel mogelijk politieke steun te krijgen voor hun strijd.

Ze proberen een reactie van Israël uit te lokken, legt Ranstorp uit. "Ze willen het Israëlische leger Gaza in lokken, om ze daarna te bekritiseren op het schenden van het internationaal recht, zodat ze sympathie krijgen van de Arabische landen en de rest van de moslimwereld."

Status quo doorbreken

Hamas wil de status quo doorbreken en de dynamiek in het conflict voorgoed veranderen, zegt de politicoloog. De groep hoopt een oorlog tegen Israël te ontketenen, niet alleen vanuit Gaza, maar ook vanuit andere kanten: "Ze willen een oorlog met meerdere fronten."

"Je ziet nu dat ze als eerste iedereen in de diaspora proberen te mobiliseren", vervolgt hij. Ze hopen dat Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever, maar ook die in Libanon en Jordanië, zich aansluiten. "En natuurlijk hopen ze op Hezbollah."

Regio onvoorspelbaarder

Hamas en Hezbollah onderhouden nauwe banden: ook de politieke en militaire groepering in Libanon ziet Israël als aartsvijand. Op de achtergrond worden beide groepen gesteund door het streng-islamitische regime in Iran, dat Israël als Joodse staat ook als aartsvijand beschouwt.

Ranstorp is bang dat de huidige oorlog tussen Israël en Hamas dan ook kan uitmonden in een groter conflict. "Het is een ingewikkelde regio, dat is het altijd al geweest, maar de situatie is nog onvoorspelbaarder geworden."

'Gevaarlijk voor hele wereld'

De politicoloog houdt dan ook zijn hart vast, nu een Israëlisch grondoffensief aanstaande lijkt terwijl ruim 2 miljoen Palestijnen vastzitten in de Gazastrook en geen kant op kunnen. "Wat gaan Hezbollah en Iran doen als Israëlische militairen straks Gaza intrekken", vraagt hij zich af.

"Ik maak me zorgen. Krijgen we komende week te maken met een regionale oorlog?", zegt Ranstorp tot slot. "Dit is een gevaarlijke situatie, niet alleen voor Israël, maar voor de hele wereld."