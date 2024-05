In het nieuwe coalitieakkoord is niks opgenomen over de aanhoudende medicijntekorten. Jeannette (56) ervaart dagelijks de gevolgen van de tekorten en kan geregeld niet aan haar medicijnen komen. "De stress zorgt voor paniekaanvallen."

Het tekort aan medicijnen vormt een groeiend probleem voor veel patiënten in Nederland. Donderdag 30 mei is er een commissiedebat in de Tweede Kamer over het geneesmiddelenbeleid.

Normaal medicijn niet beschikbaar

Duizenden patiënten hebben dagelijks last van de tekorten. De 56-jarige Jeanette Vroegindewey is een van die patiënten. Ze is COPD-patiënte en kampt met ernstige longschade. Ze kan slechts 19 procent van haar longcapaciteit gebruiken, wat benauwdheid veroorzaakt.

Het medicijn dat zij normaal gebruikt tegen benauwdheid, de luchtwegverruimer Ventolin, is momenteel niet beschikbaar. Hierdoor moest ze vertrouwen op het vervangende middel Atrovent. Maar haar ervaring met dat middel is niet goed.

'Ik werd helemaal grauw'

Toen zij Atrovent kreeg begon ze namelijk vreselijk te hoesten. "Aan het einde van de week was ik zo benauwd dat mijn saturatie zakte naar 70. Ik werd helemaal grauw." Normaal zou iemands saturatie, zelfs met een longziekte, niet onder de 90 procent moeten komen. Op een avond was Jeanette zo benauwd dat ze met spoed door een longarts gezien moest worden en haar huidige vervangende middel Berodual meekreeg. Maar Jeanette is dus inmiddels drie antibioticakuren verder.

Jeanette heeft via omwegen toch nog een Ventolin puffer weten te krijgen. Maar als ze naar de apotheek gaat in de hoop om grotere voorraad mee te nemen, wordt ze vaak teleurgesteld omdat het medicijn er niet is. Volgens de apotheek kan het tot augustus of september duren voordat het medicijn weer op voorraad is.

Angst voor de zomer

De onzekerheden in combinatie met de constante stress geven Jeanette geregeld paniekaanvallen. Nu het warme weer op komst is groeit deze angst nog meer. "Als het straks, zoals vorig zomer, 35 graden is, dan kun je je voorstellen dat als je 19 procent longcapaciteit hebt, dat ademen dan niet makkelijk is met zulke temperaturen", vertelt ze. "En als je dan ook nog geen goed pufje hebt, dan ben ik bang dat ik de hele dag in het donker zit met de ventilator, in plaats van dat ik een beetje van de zomer kan genieten."

En dat Jeanette hier zorgen over heeft is terecht. In 2020 kwamen er volgens cijfers van het CBS ongeveer 650 mensen om door de gevolgen van de hitte. Het ging hier met name om tachtigplussers en Nederlanders die gebruikmaken van langdurige zorg. Allemaal mensen met een zwakkere gezondheid.

Niet hoog op de agenda

In het hoofdlijnenakkoord is er geen passage opgenomen over de medicijntekorten. Tot grote frustratie van Jeanette. "Vanuit de Tweede Kamer hoor je weinig actie of dat er iets aan gedaan wordt."

Dat er ook geen plannen zijn voor aanstaande onderhandelingen met fabrikanten of de beschikbaarheid voor medicatie op korte termijn, frustreert haar enorm. "Blijkbaar staat dit niet heel hoog op de agenda."

Een marktplaats voor medicatie

Jeanette zoekt haar heil inmiddels ook over de grens. Door in contact te blijven met mensen die op vakantie gaan in het buitenland, hoopt ze misschien nog aan het middel te kunnen komen. "Dan maak ik een foto en die stuur ik hen. Dan gaan ze kijken of het daar misschien is."

Recentelijk heeft een nichtje van Jeanette toch nog ergens een puffer vandaan weten te krijgen waar ze nu een maand mee vooruit kan. "Dat is natuurlijk niet de weg, maar ik ben wel blij dat ik eventjes iets heb. Maar zo hoort het niet te zijn in Nederland, dat je een marktplaats voor medicatie krijgt."