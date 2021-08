Door zowel de rechtbank als het gerechtshof werd Eric O. vrijgesproken. De militair werd ervan beticht de schietinstructies te hebben overtreden tijdens het verblijf van de troepen in Irak. December 2003 loste hij twee 'waarschuwingsschoten' waarbij één Irakees omkwam. En naar nu blijkt is toch gericht geschoten. Nederlandse topmilitairen in Irak hebben dat ook geweten. Dit blijkt uit een bandopname van het Defensie Crisis Beheersing Centrum die in het bezit kwam van De Volkskrant.

In EénVandaag advocaat Geert-Jan Knoops, schrijver van het niet-wetenschappelijke boek Het Tweede Schot en advocaat van Eric. Knoops zal de zaak toelichten.

NOVA

Eind maart van dit jaar kwamen er ook al dubieuze berichten naar buiten. Oud-korporaal Ripson, plaatsvervanger van Eric O., was bij de schietpartij aanwezig en vertelde in NOVA openlijk over hoe hij en zijn mannen kort na het schietincident werden gemanipuleerd. "Door een officier van de mariniers werden we bij elkaar geroepen. Die vertelde ons: wat de Marechaussee ook vraagt zegt: dat weet ik niet meer. Doe alsof je neus bloedt. Vertel ze niks. Want het gaat ze toch niks aan. De fout vind ik gewoon het manipuleren van de mariniers om niet de waarheid naar boven te kunnen laten brengen, dat vind ik heel erg fout"

Aangifte

Niet lang daarna ontving het Openbaar Ministerie een aangifte van een marinier. De beschuldigingen luidden: het achterhouden van bewijs, beïnvloeden van getuigen en intimidatie tijdens het onderzoek naar het schietincident. Het OM besloot hierop een onderzoek in te stellen en tot de uitkomsten daarvan bekend zijn, worden geen mededelingen gedaan.

O.

Eric O. is sergeant-majoor en maakt ten tijde van het schietincident deel uit van de Quick Reaction Force (mariniersbataljon), een onderdeel van de stabilisatiemacht SFIR in Irak. De waarschuwingsschoten heeft hij toegegeven, maar hij ontkent dat hij geweldsinstructies heeft overtreden. O. werd eind december 2003 aangehouden op verdenking van moord of doodslag en naar Nederland gebracht. Twee vrijspraken volgden en O. eist vervolgens drie ton aan schadevergoeding van de staat. Hij krijgt 10.000 euro.