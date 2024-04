O.a. Nieuwe zetelpeiling: hebben kiezers er vertrouwen in dat formerende partijen eruit komen? * Dolfinarium blijft fotomomenten met dolfijnen aanbieden, wat volgens de minister tegen de afspraken is

Een nieuwe zetelpeiling: hebben kiezers er vertrouwen in dat de formerende partijen eruit komen? * Dolfinarium blijft fotomomenten met dolfijnen aanbieden, wat volgens de minister tegen de afspraken is * GPS-verstoringen waardoor vliegtuigen niet kunnen landen in Estland: zit Rusland hierachter? * Kabinet versoepelde stikstofregels zodat Schiphol makkelijker een natuurvergunning kon krijgen