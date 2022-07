O.a. College voor de Rechten van de Mens vindt dat gemeenten discrimineren bij asielbeleid * Jarenlang onderzoek naar eeneiige tweelingen toont gevolgen aan van groeiverschil tussen de baby's

College voor de Rechten van de Mens vindt dat gemeenten discrimineren bij asielbeleid * Mazzeltaks of bofbelasting - tijdelijke extra heffing om overwinsten af te romen - moet Nederland dat ook invoeren? * Jarenlang onderzoek naar eeneiige tweelingen toont gevolgen aan van groeiverschil tussen de baby's * Journalist Antoine Harari onderzoekt zelf Russische oligarchen in Zwitserland, want de autoriteiten houden zich stil * Stan merkt verwachtingspatroon om vervolgopleiding te doen, maar voetbalvriend Rowan bewijst: 'Je kan je eigen route kiezen'