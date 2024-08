Juridisch getouwtrek in provincie Utrecht om één wolf * Coalitie op 77 zetels in nieuwe zetelpeiling * AI-therapeut al volop ingezet in ggz Engeland * Protesten in Servië tegen lithiummijn

Juridisch getouwtrek in provincie Utrecht om één wolf * Coalitie op 77 zetels in nieuwe zetelpeiling, verlies komt vooral door teleurstelling in NSC * AI-therapeut al volop ingezet in ggz Engeland: 'Het doel is echt assisteren, niet vervangen' * Protesten in Servië tegen lithiummijn