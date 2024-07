O.a. 'Iedere Franse burger wordt mogelijke verdachte': de drastische beveiliging van de Olympische Spelen in Parijs * Dierenmishandeling in de paardensport

'Iedere Franse burger wordt mogelijke verdachte': de drastische beveiliging van de Olympische Spelen in Parijs * Dierenmishandeling in de paardensport * Stemacteurs in Hollywood staken vanwege AI, nu ook in Nederland grote zorgen * Woningcorporaties willen verouderde wijken 'mengen' met hogere inkomens om leefbaarheid te verbeteren