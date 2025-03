O.a. PVV daalt verder in zetelpeiling, vrijwel gelijk met VVD en GroenLinks-PvdA * Ook Nederland scherpt reisadvies VS aan, mensen twijfelen over reis * Minister wil snel puntenrijbewijs in Nederland

PVV daalt verder in zetelpeiling, vrijwel gelijk met VVD en GroenLinks-PvdA * Ook Nederland scherpt reisadvies VS aan, mensen twijfelen over reis: 'Ik vertrouw het niet' * Minister wil snel puntenrijbewijs in Nederland * Huisbezoek politie demonstrant: wat mag er?