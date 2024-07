O.a. Kamala Harris zet in op stem van Gen-Z * Op de Olympische Spelen draait alles om medailles en daarmee om innovatie, maar is er een grens? * Schoof blijft langer in torentje ondanks brandgevaar

Kamala Harris zet in op stem van Gen-Z * Op de Olympische Spelen draait alles om medailles en daarmee om innovatie, maar is er een grens? 'Zonder zou het heel saai worden' * Schoof blijft langer in het torentje ondanks brandgevaar * Jonge huisartsen springen in het gat dat Co-Med achterlaat