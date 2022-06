Het boerenprotest in Stroe * Hoe groot zijn de stikstofproblemen in de natuur? * 'No farmers, no food' staat ver af van hoe het voedselsysteem in Nederland werkt

Het boerenprotest in Stroe * Hoe groot zijn de stikstofproblemen in de natuur? * 'No farmers, no food' staat ver af van hoe het voedselsysteem in Nederland werkt