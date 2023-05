O.a. 1 op de 5 huisdierbezitters stelde afgelopen jaar behandeling uit vanwege kosten * Vrees voor escalatie na incidenten in Ter Apel * Jongeren sporten steeds minder, hoe erg is dat?

1 op de 5 huisdierbezitters stelde afgelopen jaar behandeling uit vanwege kosten * Vrees voor escalatie na incidenten in Ter Apel * Jongeren sporten steeds minder, hoe erg is dat? * De Eerste Kamer debatteert over de nieuwe pensioenwet