Europese Commissie rekent niet meer op gas Nord Stream, wat gaat er nu gebeuren? * Innovaties in de landbouw, maar niet genoeg om krimping veestapel te voorkomen * Wethouder spreekt drugsgebruikers aan op hun rol bij criminaliteit, maar vraag is of dat effect heeft * Gratie voor Frank Masmeijer: hoe gebruikelijk is dat?