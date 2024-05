Bedrijven in Brabant delen energie via 'energiehub' om stroomtekort tegen te gaan * Zo gaan gemeenten de strijd aan met leegstaande woningen * WikiLeaks-oprichter Julian Assange uitgeleverd aan de VS?

Bedrijven in Brabant delen energie via 'energiehub' om stroomtekort tegen te gaan * Zo gaan gemeenten de strijd aan met leegstaande woningen * Sportverenigingen in de problemen omdat duurzaamsheidssubsidie op is * Wordt WikiLeaks-oprichter Julian Assange uitgeleverd aan de VS?