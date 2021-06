O.a.: Mee met Hugo de Jonge op werkbezoek naar Rotterdam: Hoe informeer je moeilijk bereikbare groepen over vaccinatie? * Rode Kruis start campagne om mensen in meerdere talen te bereiken

Mee met Hugo de Jonge op werkbezoek naar Rotterdam: Hoe informeer je moeilijk bereikbare groepen over vaccinatie? * Rode Kruis start campagne om mensen in meerdere talen te bereiken * Invoering van driejarige brugklas: Op deze school in Zwolle doen ze het al * Steeds meer boeren hebben last van psychische problemen, maar hulpverlening kan beter * Bekendste viroloog van België moet onderduiken, klopjacht op militair die hem bedreigde