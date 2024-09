O.a. Pieter Jan Hagens gaat in gesprek met minister-president Dick Schoof * Hoe zag deze Prinsjesdag eruit? Tradities en reacties * Planbureaus kritisch op kabinetsplannen: is dat terecht?

Pieter Jan Hagens gaat in gesprek met minister-president Dick Schoof * Hoe zag deze Prinsjesdag eruit? Tradities en reacties * Planbureaus kritisch op kabinetsplannen: is dat terecht? * Onderwijsminister Eppo Bruins moet bezuinigen. We lopen met hem mee