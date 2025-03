O.a. Nog niet genoeg opvangplekken voor asielzoekers in zicht bij COA, terwijl die nodig zijn om aan Spreidingswet te voldoen * Ook de Rotterdamse haven loopt vast door stikstof

Nog niet genoeg opvangplekken voor asielzoekers in zicht bij COA, terwijl die nodig zijn om aan Spreidingswet te voldoen * Ook de Rotterdamse haven loopt vast door stikstof * Problemen in het onderhoud van Rijksmonumenten: zorgen we in daar Nederland goed genoeg voor? * Waarom gaat het omstreden staatsbezoek naar Kenia nu wel door?