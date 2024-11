O.a. Kabinet-Schoof uiteindelijk toch niet gevallen: wat is de schade voor de coalitie? * VVD wil overlastgevende arbeidsmigranten 'terugkeerpremie' geven om te vertrekken

Kabinet-Schoof uiteindelijk toch niet gevallen: wat is de schade voor de coalitie? * VVD wil overlastgevende arbeidsmigranten 'terugkeerpremie' geven om te vertrekken * Utrechters protesteren tegen verbreding A27 door natuurgebied Amelisweerd * Verkiezing van Donald Trump is gamechanger voor Oekraïne in oorlog met Rusland