O.a. Dienstplicht herinvoeren of niet? Dit zijn de voor- en tegenargumenten volgens experts * Meerderheid vindt staat van ons leger slecht: we moeten snel voldoen aan de NAVO-norm

Dienstplicht herinvoeren of niet? Dit zijn de voor- en tegenargumenten volgens experts * Meerderheid vindt staat van ons leger slecht: we moeten snel voldoen aan de NAVO-norm en de dienstplicht bespreken * Jaap Molenaar geeft bijen een stem in Brussel: 'Ze lopen het gevaar om uit te sterven' * Volgens ouderbond weigeren te veel winkels cash betalingen * Moldavië vreest Russische staatsgreep