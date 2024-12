Was de aanslag in Tarwekamp te voorkomen geweest? * Welk lot wacht Syrische christenen? * Nog veel bedrijven gebukt onder coronaschulden * Trump wil de zomertijd in VS afschaffen

Was de aanslag in Tarwekamp te voorkomen geweest? * Welk lot wacht Syrische christenen? * Nog veel bedrijven gebukt onder coronaschulden * Trump wil de zomertijd in VS afschaffen