O.a. Gemeenten worstelen nog altijd met aardgasvrij maken van 'proefwijken': driekwart is vertraagd * Twee demonstraties in Den Haag: hebben de demonstranten ook iets gemeen?

Gemeenten worstelen nog altijd met aardgasvrij maken van 'proefwijken': driekwart is vertraagd * In Doesburg duurt van het gas af gaan al twee jaar langer dan gepland: 'We hebben te hoog van de toren geblazen' * Een promotie afslaan of zelfs stoppen met je baan: vrouwen in de overgang ervaren nog altijd problemen op hun werk, weten Heidy en Danielle * Twee demonstraties in Den Haag: hebben de demonstranten ook iets gemeen?