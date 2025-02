O.a. Raad van State oordeelt negatief over asielmaatregelen van kabinet: hoe nu verder? * Rusland kan oorlog in Oekraïne niet lang meer volhouden, zegt Amerikaanse expert

Raad van State oordeelt negatief over asielmaatregelen van kabinet: hoe nu verder? * Rusland kan oorlog in Oekraïne niet lang meer volhouden, zegt Amerikaanse expert * Internationale AI-top in Parijs: kan Europa nog meekomen in race met VS en China? * We willen naar Mars! Maar zo makkelijk is dat nog niet, er zijn grote uitdagingen