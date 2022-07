O.a. Staatssecretaris Van den Burg helpt in noodopvang Utrecht * Eén op de vijf minima moest vakantieplannen afzeggen * Chinese toerist blijft langer in Nederland * Deze zomer Frankrijk extra druk

Staatssecretaris Van den Burg helpt in noodopvang Utrecht * Eén op de vijf minima moest vakantieplannen afzeggen: onbetaalbaar door hoge inflatie * De moderne Chinese toerist blijft langer in Nederland en wil ook nog wat leren * Deze zomer wordt Frankrijk extra druk: twee families over waarom ook zíj erheen gaan * Amerikaanse LNG-fabriek dreigt te stoppen met produceren: mogelijk grote gevolgen voor onze gasvoorraad