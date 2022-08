O.a. Elke dag beginnen zo'n 75 kinderen van 12 en 13 jaar oud met roken: rookvrije generatie nu al mislukt volgens longarts * Nieuwe hittegolf op komst, zwemmen lastiger vanwege blauwalg

Elke dag beginnen zo'n 75 kinderen van 12 en 13 jaar oud met roken: rookvrije generatie nu al mislukt volgens longarts * 'Door de oorlog lijkt alles wat Russisch is slecht, maar Rusland is ook een land van enorme menselijke warmte', zegt schrijver Pieter Waterdrinker * Grote brand in Velp in huis voor Poolse arbeidsmigranten: wat is er gebeurd sinds rapport Roemer? * Nieuwe hittegolf op komst, zwemmen lastiger vanwege blauwalg