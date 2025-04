O.a. Teruggestuurde asielzoekers duiken onder om later alsnog in Nederland asiel aan te vragen: 'Hier heb ik mensen die me kunnen helpen' * Waarom blijft Nederland mild in zijn kritiek op Israël?

Teruggestuurde asielzoekers duiken onder om later alsnog in Nederland asiel aan te vragen: 'Hier heb ik mensen die me kunnen helpen' * De voorjaarsnota: een miljardenstrijd over opgespaarde problemen * Waarom blijft Nederland mild in zijn kritiek op Israël? * Wat zijn de gevolgen van de beurscrash vandaag?