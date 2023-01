O.a. Toezichthouder AFM wil dat pensioenfondsen transparant zijn over het nieuwe stelsel * Militair analist Mykola Bielieskov over wat Oekraïne komend jaar staat te wachten

Toezichthouder AFM wil dat pensioenfondsen transparant zijn over het nieuwe stelsel * Militair analist Mykola Bielieskov over wat Oekraïne komend jaar staat te wachten * Oekraïners in Nederland vieren orthodoxe kerst, maar zonder hun mannen * Wordt 2023 het jaar dat de asielopvangcrisis wordt opgelost?