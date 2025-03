O.a. Hoe gaan mensen in piekuren minder stroom gebruiken? * Scholen vragen overheid om hulp bij aanpak levensgevaarlijke 'challenges' * Steeds vaker nieuwbouwwijken met weinig parkeerplaatsen

Hoe krijg je mensen zover dat ze in piekuren minder stroom gaan gebruiken? * Scholen vragen overheid om hulp bij aanpak tegen levensgevaarlijke 'challenges' op social media: 'We lopen achter' * Steeds vaker nieuwbouwwijken met weinig parkeerplaatsen, maar daar is niet iedereen blij mee: 'Er is nog geen trein of tram' * Wat betekent de ontketening van een mondiale handelsoorlog?