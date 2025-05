Gemeente Amsterdam wil dat verblijfsregeling voor Surinamers zonder paspoort voor altijd duurt * Amerikaanse taxidienst Uber wil vanaf 2026 zelfrijdende taxi's aanbieden in Europa

Gemeente Amsterdam wil dat verblijfsregeling voor Surinamers zonder paspoort voor altijd duurt * Zijn vader was kampbewaker, haar opa werd gedeporteerd: 'Alleen op onze trouwdag kwamen onze ouders samen' * Amerikaanse taxidienst Uber wil vanaf 2026 zelfrijdende taxi's aanbieden in Europa * Roemeense Lavinia (22) gespannen over verkiezingen daar: 'Mensen in mijn land zijn makkelijk te manipuleren'