O.a. Door windmolens is er voor garnalenvisser Henk steeds minder ruimte op de Noordzee, maar 'mij krijgen ze niet van het water' * Protest tegen nieuw aanmeldcentrum in Bant

Door windmolens is er voor garnalenvisser Henk steeds minder ruimte op de Noordzee, maar 'mij krijgen ze niet van het water' * Protest tegen nieuw aanmeldcentrum in Bant * Zo denk het Opiniepanel over de asielopvangcrisis * Kunnen we de verspreiding van apenpokken nog indammen?