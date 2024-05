O.a. Demonstraties in Georgië: wat speelt daar precies? * Ziektes als kinkhoest niet alleen gevaarlijk voor kinderen, immunologen roepen op: 'Kom met Rijksvaccinatieprogramma voor ouderen'

Demonstraties in Georgië: wat speelt daar precies? * Ziektes als kinkhoest niet alleen gevaarlijk voor kinderen, immunologen roepen op: 'Kom met Rijksvaccinatieprogramma voor ouderen' * Gesprekken over Gaza blijken ongemakkelijk in het westen: comedians en artsen proberen het bespreekbaar te maken * Steeds meer agressie in de zorg: wat kan er eigenlijk tegen gedaan worden en wat doen werkgevers al?