Peiling over de kabinetsformatie * Om vrouwenmoorden aan te pakken is een nationaal coördinator nodig, vindt hoogleraar * Vrijheid is voor veel jongeren vanzelfsprekend, zegt Oorlogsgravenstichting * Jordi, Rutger, Romain en Daisy werden als kind jarenlang gepest en helpen nu anderen die gepest worden * Lidl stopt met verkoop van sigaretten