Nederland helpt Amerikaans bedrijf ViacomCBS bij belastingontduiking * Onderzoek: ons gedrag na vaccinatie * 80.000 elften uitgezet in de Waal

Nederland helpt Amerikaans bedrijf ViacomCBS bij belastingontduiking * Onderzoek: ons gedrag na vaccinatie, wat willen we behouden en waar nemen we afscheid van? * 80.000 elften uitgezet in de Waal