O.a. VS en Oekraïne sluiten mineralendeal: wat betekent dit? * 1 op de 10 weet of vermoedt dat familielid 'fout' was in de Tweede Wereldoorlog, deel kwam erachter door nieuw oorlogsarchief

Verenigde Staten en Oekraïne sluiten mineralendeal: wat betekent dit? * 1 op de 10 weet of vermoedt dat familielid 'fout' was in de Tweede Wereldoorlog, deel kwam erachter door nieuw oorlogsarchief * Rechter tikt achterafbetaaldienst Klarna op de vingers: verdienen aan incassokosten mag niet