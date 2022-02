De ene wintersporter zweert erbij en doet het zelfs twee keer, de ander laat het lekker voor het wat is: het insmeren van je snowboard of ski's met wax. Volgens deskundigen hangt het effect van waxen erg af, van wat je van plan bent in de sneeuw.

Hij wilde zich bij de laatste acht plaatsen op de snowboardcross, maar redde het niet. Snowboarder Glenn de Blois zou de verkeerde wax hebben gebruikt, waardoor zijn kansen flink slonken. Zelf wil hij daar niets van weten: "Wax heeft weinig invloed. Het gaat om de atleet."

Omstandigheden en disciplines

"Het lijkt wel alsof hij stroop op het board had gesmeerd", werd gezegd toen snowboardster Nicoline Sauerbrij een heel slecht resultaat neerzette op de Spelen in Salt Lake City. Ze werd 24ste en dat zou door de wax komen.

De dag voor de wedstrijd was haar board meegegeven met een Oostenrijkse waxer en dat werd achteraf een grote blunder genoemd. Maar dat was in 2002, inmiddels wordt er over de invloed van wax toch anders gedacht.

Omstandigheden bepalend

Maar waxen blijkt niet het hele werk. Voormalig trainer en serviceman Edwin Abels, specialist in waxen, is van mening dat de wax deels invloed kan hebben op de prestatie: "Allereerst, ik vind het heel stoer dat de Blois zegt dat de atleet het belangrijkste is. Compliment dat hij niet loopt te zeuren. Maar naar omstandigheden van de discipline kan wax wel bepalend zijn voor succes of niet."

Het hangt heel erg van de omstandigheden en de discipline af, volgens Abels. "Hoe meer je plat op je board staat, hoe meer effect de wax kan hebben in bepaalde omstandigheden."

Wereld van verschil

Ook Eurosportcommentator Herbert Cool zegt dat vooral de omstandigheden belangrijk zijn, vooral de sneeuwdiscipline moet in de gaten geworden houden.

"Als je kijkt naar het skispringen of het freestyleskiën dan is de wax nauwelijks van belang, want daar gaat het echt om de techniek. Maar wanneer je langer op de ski's of op je snowboard staat dat kan de wax wel belangrijk zijn."

Luister hier de Feit of fictie? terug in EenVandaag op NPO Radio 1

Wax voor 1500 soorten sneeuw

Dat is bijvoorbeeld zo bij het langlaufen of bij biathlon. Daar wordt zeker minimaal 25 minuten gegleden op dezelfde ski's. "Dan kan de wax echt een wereld van verschil maken."

Daarom hebben de echt grote landen in het langlaufen, zoals de Noren en de Zweden grote bussen mee met waxmensen. En die hebben voor alle 1500 verschillende soorten sneeuw de juiste wax bij zich, vertelt Cool. Voor Glenn de Blois heeft de waxkeuze uiteindelijk niet zoveel uit. Het is afhankelijk van de discipline.