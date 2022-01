Vraagbaak Annette Mijnheer ziet de ophef rond de misstanden bij The Voice of Holland als een kans om de grenzen van seksualiteit bespreekbaar te maken. "Ouders hebben nu een geweldige ingang", zegt ze. "Het is een duidelijk signaal: dit kan niet."

'Educate your sons': het is een veel gedeelde kreet op social media, zeker na de geruchtmakende BOOS-uitzending over The Voice of Holland. Maar hoe pak je dat opvoeden op dit gebied aan? Hoe schrijnend ook, de documentaire van BNNVARA biedt wat Annette Mijnheer betreft mogelijkheden. "Het verschil tussen goed en kwaad, dat moet je toch van thuis meekrijgen."

'Ze hebben het allemaal meegekregen'

"Het is wel goed dat dit nu naar buiten komt. The Voice of Holland is heel populair onder jongeren", zegt Annette Mijnheer beslist. Ze is op TikTok de bekendste vraagbaak voor jongeren waar het gaat om seksualiteit en snapt het puberbrein als geen ander.

"Ze kijken allemaal, ze hebben het allemaal meegekregen. Al lezen ze geen kranten, op social media zingt het genoeg rond, ze weten donders goed dat het speelt", legt ze uit. "Het is dus een heel duidelijk signaal. Van: dit kan dus gewoon niet."

Aanknopingspunten

Voor ouders die het lastig vinden een gesprek over grenzen te beginnen, geeft de affaire nu prima aanknopingspunten, ziet Annette. "Vraag bijvoorbeeld: 'O, heb je dat meegekregen van The Voice Of Holland? Wat vind jij hiervan, dat dit gebeurd is?'"

Het geeft ouders de gelegenheid concreet te zijn en vragen te stellen aan jongeren. "Vind je dat normaal, dat je een meisje bij een bil grijpt, of in het nauw drijft, haar zomaar zoent zonder overleg? Of als je een dochter hebt: 'Goh, doe jij dit ook? Vind je dat normaal? Wat vind je hiervan?' Dat is al een hele normale insteek."

'Behandel ander zoals je zelf behandeld wilt worden'

"Ik denk dat je personen opvoedt met het besef dat je vrouwen of meisjes hoort te respecteren", legt ze uit. "Je moet anderen behandelen zoals je zelf wil dat je behandelt wordt. Dat is een vrij simpele reden, maar dat werkt erg goed."

"De jongens moeten zich bewust zijn dat meiden daarin gewoon kwetsbaarder zijn. Jongens zijn vaak de dader, meisjes zijn dat minder vaak", vervolgt ze. "Hoe dat komt weet ik niet precies. Misschien door testosteron dat in de puberteit gaat stromen, waardoor ze zich ongenaakbaar voelen."

Niet na één gesprek klaar

Wat belangrijk is: hou het dan niet bij maar één gesprek, maar blijf de vinger aan de pols houden. "Je kunt er zeker op terugkomen, zeker in de puberteit. Gewoon eens vragen: 'Wat voor vrienden heb je eigenlijk, hoe gedragen jullie je op straat?'"

"Er zijn natuurlijk zat ouders die geen tijd hebben of die het gewoon niet interesseert", signaleert ze wel. "Die geen idee hebben waar hun kinderen uithangen en al helemaal niet zien wat ze uitspoken. Dat maakt het wel lastig."

Sluipend gevaar

Seksueel wangedrag ontstaat over het algemeen heel sluipend, denkt ze. "Geen enkele jongere denkt: goh, ik word een roofdier. Het begint met een grapje en zo'n grapje valt niet altijd goed. Maar als er niet wordt gezegd: 'Dat vind ik niet leuk', dan gaat de volgende stap misschien wel verder."

De puberteit is wat haar betreft cruciaal waar het gaat om het ontwikkelen van grenzen. "Pubers voelen zich al snel onoverwinnelijk, zeker als daar geen rem op wordt gezet. Als ze niet worden teruggefloten, of dat nu op school is, in hun bijbaantje, of thuis." Een gesprek naar aanleiding van The Voice kan dan een mooi begin zijn. "Het helpt als je het er thuis over hebt, wat wel en niet kan en wat normaal gedrag is."