Er komen steeds meer gaten in de 'Brandmauer', de afspraak tussen Duitse politieke partijen om de radicaal-rechtse AfD buiten de politieke besluitvorming te houden. En er geen zaken mee te doen.

Afgelopen weekend gaf Jens Spahn van de toekomstige regeringspartij CDU/CSU een interview aan de Duitse krant Bild. Daarin zei hij dat de AfD 'net als elke andere oppositiepartij behandeld moet worden, als het gaat om procedures, het leveren van commissievoorzitters en andere parlementaire zaken'.

Af van de 'Brandmauer'

Hoewel die uitspraak niet duidt op een inhoudelijke samenwerking, is deze toenadering toch wel opvallend, volgens oud-Duitsland-correspondent Margriet Brandsma. Ze verwijst naar de zogenoemde 'Brandmauer'.

"Alle partijen hebben afgesproken om benoemingen van de AfD tot zulke belangrijke posities te blokkeren. Spahn wil daar dus namens CDU/CSU vanaf."

Heet onder de voeten

De opening die Spahn biedt, past in de discussie die speelt over hoe CDU/CSU om moet gaan met de AfD, vertelt Brandsma.

Ze ziet twee redenen voor deze uitspraken van Spahn. "Op regionaal niveau werkt CDU/CSU eigenlijk al veel samen met de AfD. Dus daar is die zogenoemde 'Brandmauer' al doorbroken. Waarom landelijk dan niet?" zegt Brandsma.

Achter in de peilingen

"Het is ze ook heet onder de voeten in de peilingen. CDU/CSU is na de verkiezingen gedaald en staat nagenoeg gelijk met de AfD."

"Ze zoeken dus naar een strategie om daarmee om te gaan. Spahn is van de rechterkant van de partij en pleit voor de strategie van toenadering. Daar past deze stap in."

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste toenadering vanuit CDU/CSU richting de AfD. In januari diende CDU-leider en toekomstig bondskanselier Friedrich Merz een motie in, waarbij hij wist dat hij steun nodig had van de AfD om een meerderheid te kunnen halen. De partijen hadden afgesproken om in dat soort gevallen, de motie dan in te trekken. Merz deed dat niet.

Er volgden enorme protesten. De actie van Merz werd gezien als een samenwerking met de AfD en sloopactie van de 'Brandmauer'. De recente uitspraken van Spahn, zijn volgens critici een nieuwe stap in de normalisering van de radicaal-rechtse partij.

Woede over uitspraken

Andere Duitse politieke partijen zijn woedend op Spahn en CDU/CSU. Oppositiepartijen Die Grünen en Die Linke spreken schande van zijn uitspraken.

Opvallender is dat de sociaaldemocratische SPD, coalitiegenoot van CDU/CSU, fel uithaalt naar de partij. "Ze zijn nog niet eens begonnen of er is al gedoe in de coalitie van Merz", merkt Brandsma op. "Merz wilde rust in de tent, dus deze discussie komt hem heel slecht uit."

Veiligheid

Binnen CDU/CSU is ook niet iedereen blij met de normalisering van de AfD. Politicus Roderich Kiesewetter van CDU/CSU is bijvoorbeeld bang dat de veiligheid erdoor in gevaar komt.

Hij vreest dat Rusland en China makkelijker aan gevoelige informatie komen als de AfD op bepaalde posities in het parlement komt.