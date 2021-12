Ze geeft Engels en Frans, maar sinds een jaar is Monique van Dissel ook coming-out coach aan het Montessori college in Hengelo. Elke maand komt ze met een groepje scholieren samen die worstelen met hun seksualiteit. En daar is veel behoefte aan.

Lesbische, homo- en biseksuele jongeren zijn veel vaker ongelukkig dan hun hetero leeftijdsgenoten, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

In de onder- en bovenbouw

Monique probeert er op haar school wat aan te veranderen. Leerlingen kunnen zich bij haar melden door een mailtje naar te sturen. "Dan hebben we eerst een één-op-één-gesprek, en als ze dan willen kunnen ze zich aanmelden voor de groepsgesprekken," legt ze uit.

Ze begeleidt zowel een groepje in de onderbouw (zes scholieren) als een groepje in de bovenbouw (veertien scholieren). In deze gespreksgroepen kunnen de scholieren vragen stellen, ervaringen delen en open over hun geaardheid spreken.

Laat uit de kast

"Ze bespreken met elkaar bijvoorbeeld de angst voor de reactie van familie of vrienden. Hoe zullen die reageren? En wat kan je doen als je gepest wordt? Het is heel waardevol om het daarover te kunnen hebben met elkaar."

Zelf kwam Monique pas op haar 36ste uit de kast. Op dat moment was ze getrouwd met een man: "Ik heb altijd gedacht dat wat ik voelde voor meisjes vriendschap was, dat dit een normaal gevoel was. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn."

Docent Monique van Dissel vertelt bij EenVandaag op NPO Radio 1 over haar gespreksgroepen voor LHBTI-jongeren

'Hier voel ik me thuis'

Ze had graag ook een gespreksgroep gehad op haar school: "Ik weet zeker dat ik mezelf dan een heel stuk beter had begrepen op die leeftijd. Nu kwam ik er pas heel laat achter dat ik toch echt op vrouwen val. Ik was helemaal in de war."

Monique zet zich ervoor in dat ook andere scholen starten met dit soort gespreksgroepen. Een aantal docenten kwam dan ook al een kijkje nemen. "Eigenlijk zouden alle middelbare scholen dit moeten hebben. Ik merk dat het leerlingen helpt om zichzelf beter te begrijpen en te accepteren. Het mooiste wat ik meemaakte was een leerlinge die zei: 'Eindelijk kan ik mezelf zijn, hier voel ik me thuis'. Daar doe je het voor."