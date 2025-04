De eerste 100 dagen van president Donald Trump waren turbulent. Maar wat vinden de mensen die hem naar het Witte Huis stemden daar eigenlijk van? In Colorado staan Trump-stemmers nog altijd achter hun keuze.

In het westen van de staat Colorado, tussen de abrikozenbomen, ontmoeten we Bruce Talbot. Hij is vijfde generatie fruitteler en Trump-stemmer. In deze conservatieve regio, een rode vlek in een verder overwegend blauwe staat, vertelt hij openhartig over zijn politieke overtuiging.

'Amerika ging langzaam failliet'

"Wat we de afgelopen jaren deden, werkte gewoon niet. Amerika ging langzaam failliet", zegt Bruce over de periode waarin Joe Biden president was. Wat hem betreft, was het tijd voor een ingrijpende verandering. Dat die pijn zal doen, staat buiten kijf. "Er komt een correctie, en die wordt pijnlijk. Maar soms moet je door de pijn heen om beter te worden."

De mogelijke economische dip vergelijkt hij met de Grote Depressie van de jaren 30 van de vorige eeuw. "Mijn grootouders leefden toen", vertelt Bruce. "Ze merkten het amper. Ze leefden al sober, vingen vis, verbouwden hun eigen voedsel. Misschien zal het nu ook zo zijn: moeilijk, maar niet rampzalig."

'Hij doet wat hij zegt'

Een paar uur rijden verderop, aan de rand van hoofdstad Denver spreken we een andere lokale ondernemer: Todd Waufle. Hij is eigenaar van Satire Brewing Company. In zijn brouwerij vertelt hij hoe hij terugkijkt op de eerste 100 dagen van president Trump. "Ik ben enthousiast over de veranderingen", zegt hij. "Er heerst veel onrust en chaos, maar ik denk dat het goed zal uitpakken."

Wat Todd vooral aanspreekt in Trump, is zijn daadkracht. "Hij doet wat hij zegt. Geen eindeloos overleg, maar actie." Die aanpak geeft hem vertrouwen, ook al ziet hij de risico's. "We hebben de afgelopen jaren te veel politici gehad die amper iets durfden en niets voor elkaar kregen. Trump gaat er in ieder geval voor."

'Wij voelen nog geen recessie'

Toch merkt Todd nu al de gevolgen van Trumps beleid. Hij wil uitbreiden, maar dat kan niet door de invoerheffingen op aluminium. Toch blijft hij nuchter: "Iedereen praat over een recessie, maar wij voelen die nog niet. Onze familie merkt het niet. Op bedrijfsniveau merken we het ook niet. Misschien verandert dat, maar voorlopig slaap ik er niet minder om."

Ondanks de onzekerheden gelooft Todd dat de ingezette koers van Trump op de lange termijn beter is. En daar hoort ook het accepteren van fouten bij. De 'approval rating' - de mate waarin Trump populair is - is de afgelopen maanden flink gekelderd. Ook Todd is het niet eens met de deportaties of het negeren van rechterlijke uitspraken. Maar, legt hij uit: "Je moet kijken naar het grotere geheel. Hij doet meer goed dan kwaad."

'Go big, go bold'

Trump krijgt tot nu toe weinig serieuze tegenwerking. En dat is geen toeval, denkt de conservatieve columnist Krista Kafer uit Denver. De aanblijvende steun vanuit zijn eigen partij lijkt mede voort te komen uit een verlangen naar structurele verandering. Zij kent dan ook niemand die spijt heeft van zijn of haar stem voor Trump.

Ze vat het gevoel van vele Trump-kiezers als volgt samen: "Zij vinden het tof dat hij alles afbreekt met het idee van 'go big, go bold'." Dat Trump grenzen overschrijdt en doet wat hij beloofde te doen, vinden ze juist positief.

Onzekere tijden

De negatieve invloed van Trumps beleid is voor velen nog niet voelbaar, voegt ze toe: "We zitten niet in een recessie. En al helemaal niet in een depressie. Het zijn onzekere tijden, maar er is waarschijnlijk nog tijd voor koerscorrectie."

Na 100 dagen Trump overheerst bij zijn aanhangers vooral de overtuiging dat ingrijpende verandering nodig is ondanks economische risico's.