Een deel van de mensen die thuiszitten zonder werk, komt niet aan de bak omdat ze niet de juiste papieren hebben. Daarom moeten bedrijven de manier waarop ze mensen aannemen vernieuwen, vindt hoogleraar arbeidsrecht Ton Wilthagen.

Er zitten zo'n 300.000 mensen thuis zonder werk die wel kunnen werken, blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. Ook laat een onderzoek van recruitbedrijf Pro Contact ziet dat een kwart van de werklozen best aan de slag wil in de zorg en het onderwijs. Maar Wilthagen ziet dat het misgaat, omdat werkgevers te hoge eisen stellen. "Werkgevers moeten niet op zoek naar het schaap met de vijf poten."

Werkervaring gevraagd

Lisanne Bronkhorst (27) deed een communicatie-opleiding in Den Haag. Ze had wel een baan, maar wilde graag werk waar ze haar creativiteit beter in kwijt kon. Daarom ging ze solliciteren in een aangrenzende tak. En daar liep het stuk: er werd namelijk continu naar ervaring gevraagd, en die had ze niet.

"De zoektocht duurde 1,5 jaar", vertelt Lisanne. Inmiddels heeft ze besloten om als stagiair aan de slag te gaan, zodat ze ervaring op kan doen. "Ik kan daar letterlijk de huur niet van betalen, maar gelukkig heb ik een vriend."

Kwaliteiten

Ze zou het liefst willen dat werkgevers meer waarde hechten aan de kwaliteiten van mensen, in plaats van aan de werkervaring. "Bij sollicitaties voldeed ik wel aan de kernwaarden, maar je wordt afgeschrikt door die 2 of 3 jaar ervaring die ze vragen."

"Ik denk dan: laat mij een week meelopen, dan kan ik laten zien wat ik kan. Werkgevers kunnen echt een slag slaan door verder te kijken dan werkervaring."

Elkaar vinden

"Dat gaat zeker vaker zo", zegt Wilthagen over de situatie van Lisanne. "Werkgevers willen bepaalde mensen hebben en het vragen gaat toch vaak op een te traditionele manier. Ze vragen een bepaald diploma of een bepaalde ervaring. En dan mis je eigenlijk een deel van de mensen die niet die specifieke ervaring, maar wel de kwaliteiten voor de functie."

Het belangrijkste is dat werkgevers en mensen die langs de kant staan elkaar vinden, zegt Wilthagen. "Dat je echt in een open gesprek kijkt wat het werk eist en of mensen naar die eisen toe kunnen groeien door bijvoorbeeld een opleiding te doen. Je moet die kloof dichten tussen wat er te bieden is en wat er nodig is. Werkgevers weten niet altijd wat mensen die werk zoeken allemaal kunnen en waar hun kwaliteiten liggen."

Flexibiliteit

Dat is nodig, want het wordt volgens Wilthagen steeds moeilijker om mensen voor deze banen te vinden. "Dus je zult ook als werkgever je blik moeten verruimen en in mensen investeren, ook als ze niet werken."

De situatie dat er veel vacatures zijn maar dat er niet de juiste mensen voor te vinden zijn, kan nog jaren duren, ziet Wilthagen. "Ook een werkgever moet zeggen: 'Ik zoek een linksbuiten, maar als er een rechtsachter is die ook linksvoor kan spelen, dan is het goed'. Je hebt niet de luxe om selectief te zijn op een ouderwetse manier."

Belasting op werk

Het moet voor werkgevers daarnaast aantrekkelijker worden om mensen aan te nemen die misschien niet de juiste papieren hebben, en daardoor een groter risico vormen. "De regels daarvoor moeten versoepeld worden op een positieve manier."

En ook de belasting op werk moet omlaag, zegt Wilthagen. "Dan is het dus veel makkelijker en aantrekkelijker voor een werkgever om mensen aan te nemen."