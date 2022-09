Ze mogen aan boord. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kan het komende halfjaar zo'n duizend asielzoekers laten wonen op een cruiseschip in Velsen-Noord. Ondernemers uit de buurt hadden een zaak aangespannen, maar de rechter gaf ze ongelijk.

Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker van het COA had goede hoop op een goede uitspraak vandaag. "Het schept duidelijkheid. Die hebben we nodig, want er is haast geboden." Eind deze week zullen er zo'n duizend vluchtelingen worden opgevangen.

Reguliere opvang

Dat is mooi, maar niet genoeg, zegt Schoenmaker. "Hoewel hij blij is met de toezegging van de rechter, ziet hij liever langetermijnoplossingen. "Noodopvang is duurder dan reguliere opvang in azc's, omdat er voor een korte periode veel nieuwe investeringen gedaan moeten worden." Hoeveel dat kost, hangt volgens Schoenmaker van de locatie af. "We moeten in niet-geschikte ruimtes opvang realiseren."

Schoenmaker geeft aan dat het COA met veel gemeenten in gesprek is, en wil dat er nagedacht wordt over vastere locaties: "Die kunnen ook kleiner zijn dan het cruiseschip met duizend bedden. Ze brengen rust in asielopvang in Nederland."

Vandaag nog

Schoenmaker laat weten dat de eerste asielzoekers op het cruiseschip uit Estland ingepland staan in Velsen-Noord. "Ik weet niet of ze nu al onderweg zijn, maar ze gaan er vandaag wel komen", vertelt hij.

"We hebben er alles aan gedaan om de locatie zo goed mogelijk in te richten. We hebben goede voorbereidingen gedaan met de gemeente. Vandaag gaan we met honderd mensen aan de slag en aan het eind van de week moeten dat er duizend zijn." In één klap komen er dus duizend bedden bij, dat geeft wat lucht in de asielcrisis. Maar veel is het niet, geeft Schoenmaker toe. "We weten dat het niet genoeg is."

Bron: ANP De boot van de binnenkant

Zorgen bewoners

De rechtszaak van vandaag was aangespannen door ondernemers in Velsen-Noord. Niet verrassend, vindt Schoenmaker. Hij komt veel vaker weerstand van omwonenden tegen.

"Ik ben zelf ook in Velsen-Noord geweest en mensen maken zich vooral zorgen om de omvang en verhouding. Maar de angst dat er drieduizend asielzoekers komen, is niet reëel. We hebben gezegd dat we tot duizend zullen gaan, en dat we kunnen pieken naar twaalfhonderd. Dat was de afspraak en daar houden we ons aan."

Draagvlak

Ondanks de lokale protesten, vindt ook 6 op de 10 Nederlanders het onze 'morele plicht' vindt asielzoekers fatsoenlijk op te vangen in Nederland, bleek vorige week uit cijfers van I&O research.

Terwijl Schoenmaker te maken heeft met de protesten, verbaast het hem ook niet dat er draagvlak is om mensen te helpen. "Mensen willen best iets doen, maar geven aan: 'in onze situatie is het teveel.' Ik zie dat de basisbereidheid er veel is, en die hebben we ook nodig om tot reguliere opvang te komen."