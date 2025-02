Het duurt nog steeds te lang voordat veteranen die tijdens hun uitzending letsel hebben opgelopen, een schadevergoeding krijgen. Ruim 4 jaar geleden werd daarover al aan de bel getrokken, maar er is sindsdien weinig verandert. "Het duurt te lang."

Dat concluderen de Algemene Rekenkamer en Veteranenombudsman vandaag. Beiden deden onderzoek naar de zogenoemde Regeling Volledige Schadevergoeding (RVS). Zij concluderen dat het een te lange en ingewikkelde procedure is, die voor extra stress zorgt bij veteranen.

7 of 8 jaar voor schadevergoeding

De minister van Defensie Ruben Brekelmans wil graag dat de aanvragen voor een schadevergoeding binnen twee jaar worden afgehandeld. Maar dat lukt in 60 procent van de gevallen niet en in sommige gevallen duurt het zelfs 7 of 8 jaar.

"Daarvoor hebben veteranen al een heel traject doorgelopen voor allerlei andere regelingen. De RVS is het sluitstuk voor mensen die toch al vermoeid zijn. En dat zijn dan mensen die voor Nederland hebben gevochten onder levensgevaarlijke omstandigheden", zegt Barbara Joziasse van de Algemene Rekenkamer.

Traject is lang en belastend

Gemiddeld duurt de afhandeling van de schadevergoeding voor veteranen drie jaar. Maar ook doorlooptijden van vijf jaar komen voor en soms dus uitschieters van meer dan acht jaar. Dat heeft volgens de Algemene Rekenkamer een grote impact op de betrokken veteranen en hun families.

"We weten dat 80 tot 90 procent van van deze groep lijdt aan PTSS en moeite heeft met het functioneren in het leven", zegt Joziasse van de Algemene Rekenkamer. "Dus u kunt zich voorstellen hoe belastend zo'n lang traject is als je al zo lang bezig bent. Wij hebben ook met veteranen gesproken en ze zeggen: 'ja, ik heb het land gediend, ik was er voor Nederland en ik merk die erkenning van de andere kant niet'."

Tekort aan personeel

De Algemene Rekenkamer keek naar oorzaken waardoor de RVS-regeling zo lang duurt. "We zien dat iedere keer als er bijvoorbeeld extern advies wordt aangevraagd, door bijvoorbeeld een medisch- of arbeidsspecialist, het weer een jaar langer duurt. Dus dat stapelt zich op", vertelt Joziasse.

Andere oorzaken zijn een tekort aan letselschadejuristen bij Defensie en het feit dat er geen zaakvolgsysteem is waardoor aanvragen allemaal handmatig worden verwerkt, wat foutgevoelig is en traag.

Niet voor het eerst

Het is niet het eerste rapport dat concludeert dat de RVS-regeling niet soepel verloopt, gaat Joziasse verder. "In 2020 heeft de minister al gezegd: 'mijn streven is om het binnen twee jaar af te handelen'. Dat was dus de vorige minister. In 2021 heeft de Veteranenombudsman ook al geconstateerd dat het te lang duurt."

"Dus", zegt Joziasse. "Dit is niet zomaar weer een onderzoek. Minister, pak dit met urgentie op."

Veteranenombudsman wil dat het eens klaar is

Het is precies dezelfde oproep die Veteranenombudsman Reinier van Zutphen in 2021 al eens deed. Hij concludeert in een tweede rapport vier jaar later dat er sindsdien barweinig verandert is. "Nog altijd ontvangen wij klachten van veteranen over deze langslepende en zeer stressvolle procedure. Dat moet nu eens klaar zijn. Veteranen moeten tijdig en goed geholpen worden. Alleen zo zetten we de behoeften van veteranen centraal."

Ook hij zegt dat Defensie en belangenbehartigers echt aan de slag moet met de aanbevelingen. "De procedures moeten korter en duidelijker. Iedereen weet wat er moet gebeuren. Ik zou zeggen doe dat dan ook."

Minister van Defensie reorganiseert afdeling

De minister van Defensie Ruben Brekelmans laat in een reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer weten dat de afdeling letselschadeclaims wordt gereorganiseerd om zo meer mensen vrij te maken voor het afhandelen van de RVS-regeling. Ook zijn de eerste stappen gezet voor een zaakvolgsysteem.

De minister werkt al sinds 2019 aan een herziening van het uitkeringsstelsel voor veteranen. Het is alleen nog niet bekend wanneer die maatregelen gereed zijn.