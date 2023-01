Vorig jaar kenden ze elkaar nog niet, nu worden ze door Fenn al opa en oma genoemd. Anja en Leon zorgen een dag in de week voor het 2-jarige ventje. En daar hebben zowel het stel als zijn overbelaste moeder veel baat bij. "Het verrijkt ons."

Elke vrijdag komt Fenn bij Anja en Leon van der Aa uit Eindhoven op bezoek. Het is een van de vele matches die uit het initiatief Buurtgezinnen vloeit. Het concept is simpel: gezinnen die steun kunnen gebruiken worden gekoppeld aan een stabiel gezin uit de buurt. Dat gezin ontfermt zich - op vrijwillige basis - een of meerdere dagen in de week over een kind uit een gezin in moeilijkheden.

'Het houdt je jong'

De gezinnen wonen niet ver van elkaar. Zo woont Fenn met zijn moeder Diet Hendriks op maar enkele honderden meters van Anja en Leon. Toch kenden ze elkaar nog niet voordat ze aan elkaar werden gekoppeld. Maar dat maakt het plezier dat het oudere stel aan ieder bezoek van Fenn beleeft er niet minder om.

"Het levert zoveel op. We hebben onze handen er wel vol aan, maar het maakt het erg gezellig in huis", zegt Leon. "En het houdt ons jong", voegt Anja toe. "We kennen inmiddels alle kinderliedjes en tv-series: we zijn helemaal bij."

Dankbaarheid

Ook vindt het stel het een fijn idee om iets voor een ander te betekenen. "Je helpt iemand uit de brand." Ze vangen daarom iedere donderdag ook twee andere kinderen op. Die komen uit twee andere gezinnen die voor hulp bij Buurtgezinnen aanklopten.

Los van de dankbaarheid die Anja en Leon er voor terug krijgen, vinden ze het ook leerzaam. Dat zie je vooral als stabiele gezinnen zelf kinderen hebben, zeggen de twee. "Kinderen zien dat het ook anders kan. Ze leren vooral dat niet alles wat voor hun vanzelfsprekend is, vanzelfsprekend is voor anderen", zegt Leon.

Echtscheiding of operatie

De thuissituaties van gezinnen in moeilijkheden kunnen overigens flink verschillen, zegt Buurtgezinnen-oprichter Leontine Bibo. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een echtscheiding of een burn-out, maar er zijn ook situaties waarbij een ouder minder zorg kan bieden door een operatie.

Bij moeder Diet Hendriks had de noodzaak om hulp in de buurt te zoeken met een andere reden te maken. Met alle verplichtingen eromheen valt de zorg voor Fenn haar als alleenstaande moeder soms zwaar.

Alleenstaande moeder

"Ik ben een alleenstaande moeder. Mijn ouders wonen in Frankrijk, dus daar ga je niet zomaar langs", zegt ze. "Fenn heeft wel een bonusopa- en oma en een oom en tante waar hij terecht kan, maar dat is op een uur rijden. Dat is fijn voor geplande weekendjes, maar niet voor acute dingen."

De hulp van Anja en Leon komt dan als geroepen. "Het is een steunsysteem in de opvoeding dat ik nu nodig heb. Daardoor heb ik meer ruimte voor zaken waar ik geen tijd voor heb of als ik bijvoorbeeld ziek ben. Het geeft lucht. Buren zijn heel behulpzaam, maar op deze manier hoeft Fenn niet van hot naar her."

Minipauze

Als alleenstaande moeder ben je alles in 1, zegt ze. "Animatieteam, technische dienst, chefkok en ik heb mijn werk. In andere woorden: je staat altijd aan. Dan is het heel fijn om terug te kunnen vallen op een warme en liefdevolle plek in de omgeving."

De alleenstaande moeder gebruikt de tijd die vrijkomt ook om tot rust te komen. "De vrijdagmiddag is voor mij een pauzemoment. Dat heb ik echt nodig om een leuke mama te kunnen blijven."

Hulp van professionals

Leontine Bibo startte in 2015 met Buurtgezinnen. Het initiatief kan volgens haar voorkomen dat problemen in gezinnen uit de hand lopen. "Je hoeft geen doorgeleerde te zijn om elkaar te helpen", is haar motto.

Vaak zoeken we hulp bij professionals, maar dat is in veel gevallen niet nodig, zegt ze. "Het moet anders", is ze kritisch op de 'overwaardering van professionele hulpverleners'. "Problemen horen bij het leven, maar je hebt niet meteen iemand nodig die ervoor heeft doorgeleerd."

Verergering

"De meeste problemen beginnen klein. Pas als problemen uit de hand lopen, komt jeugdzorg. Maar wij helpen als een thuissituatie wankelt", legt ze uit.

Door een stabiel gezin te koppelen aan een hulpbehoevend gezin, voorkom je verergering, zegt Bibo, die met haar initiatief inmiddels actief is in meer dan 100 gemeenten. "Van grote systemen met protocollen moeten we het niet hebben. Ik geloof in decentralisatie: inwoners voor inwoners."

Pas na het eten thuis

Diet Hendriks is in ieder geval erg blij met de steun van het oudere stel. En dat is wederzijds. De alleenstaande moeder herinnert zich nog een berichtje dat ze kreeg toen Fenn voor het eerst bij Anja en Leon verbleef.

"Ik weet nog goed dat ze me op de dag een berichtje stuurden. Fenn zou pas ná het eten teruggebracht worden."

'Opa en oma blijf je voor je leven'

Als het aan 'oma en opa' Anja en Leon ligt, blijven ze nog heel lang een steungezin voor andere families in moeilijkheden.

"Tot we niet meer kunnen, blijven we dit doen. Opa en oma blijf je voor je leven."