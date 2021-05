De Inspectie voor de Gezondheidszorg begint naar aanleiding van hun rapport over de brand in het Twenteborg Ziekenhuis een landelijk onderzoek naar de veiligheid van medische apparatuur. Nederlandse ziekenhuizen moeten binnen drie maanden een kritisch zelfonderzoek naar de Inspectie sturen over het functioneren van hun apparatuur en brandveiligheid. Uit eerdere steekproeven van de Inspectie was al gebleken dat er op dit punt het nodige mis is. EénVandaag spreekt onder andere de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen over de patientveiligheid, het calamiteitenplan en brandveiligheid in ziekenhuizen. Hoe veilig zijn ze?