Nederlandse militairen naar Oekraïne sturen om daar de vrede te bewaken, er wordt veel over gepraat. Maar aan welke voorwaarden moet zo'n missie voldoen, als die er komt? "Het wordt een heel andere missie dan die we in het verleden hebben gezien."

Niels van Willigen werkt aan de universiteit van Leiden als docent internationale betrekkingen en deed onderzoek naar diverse VN-missies waar Nederland onderdeel van uitmaakte. Hij noemt vijf voorwaarden voor een succesvolle missie.

1. Vorm een akkoord tussen de landen

De basis is een akkoord tussen beide landen, vertelt Van Willigen. "We weten nog niet precies hoe dat eruit komt te zien. Maar wat wel duidelijk is, is dat het een missie wordt die niet echt goed te vergelijken is met wat meer traditionelere vredesmissies."

Daarmee doelt Van Willigen op de zogenoemde traditionele VN-missie met blauwhelmen die bijvoorbeeld nog steeds in Cyprus zitten. "Dat zijn soldaten die dus een blauwe helm op hebben en in witte voertuigen rondrijden. Zij fungeren als bufferzone tussen beide partijen en zijn heel licht bewapend."

2. Formeer een afschrikkingsmacht

Wat eventueel in Oekraïne gaat gebeuren, ziet er volgens Van Willigen waarschijnlijk anders uit. "Dat wordt een zwaarbewapende vechtmacht die voldoende geloofwaardigheid heeft, ook qua gevechtskracht. Een macht die afschrikt. Het wordt echt een afschrikkingsmissie, dus met een hele andere functie en inrichting dan bijvoorbeeld zo'n missie die we hebben gezien in Mali of in Bosnië of zelfs Afghanistan."

Zo'n zwaarbewapende troepenmacht moet ervoor zorgen dat beide partijen zich aan de afspraken houden die in het akkoord zijn gemaakt. "En je moet dus ook bereid zijn om geweld in te zetten en ook in staat zijn om voldoende geweld in te zetten om het akkoord af te kunnen dwingen."

3. Stel een duidelijke missie en doel

En dat brengt Van Willigen op een derde voorwaarde: er moet een duidelijke doelstelling zijn. "Dat geeft richting aan de missie. In het verleden heb je missies gezien waarin dat niet zo duidelijk werd verwoord", weet hij. "Denk bijvoorbeeld aan de missie in Afghanistan: dat was een missie die lang duurde en waar niet duidelijk was waar we precies met het land naartoe wilden."

Daaraan koppelt Van Willigen ook dat je duidelijk moet weten wanneer de missie is voltooid. "Je hebt een 'exit-strategie' nodig. Anders loop je risico dat je daar heel erg lang gaat zitten, zonder dat je precies weet waar het eindigt."

"En dat is een beetje het geval in Bosnië en Kosovo, waar we eigenlijk al sinds de jaren 90 zitten. Het idee is dat Bosnië en Kosovo op een gegeven moment lid worden van de Europese Unie, maar dat is natuurlijk wel een hele langdurige exitstrategie."

4. Wees geloofwaardig

Geloofwaardigheid is ook belangrijk, zegt Van Willigen. Zeker in het geval van dit conflict tussen Rusland en Oekraïne.

"Je moet in staat zijn om het akkoord te verdedigen met militair geweld. Je moet zorgen dat je voldoende troepen en middelen hebt om het akkoord af te dwingen. En in dit geval ben je dus bezig met de afschrikking van een kernmacht, dat maakt het natuurlijk vele malen moeilijker dan in missies zoals in Afghanistan, waar je de Taliban moest afschrikken."

Lukt afschrikken wel zonder de hulp van de Verenigde Staten? Ja, zegt Van Willigen, je kunt zo'n operatie wel organiseren zonder dat land. "Want als je een groot land neemt, zoals het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk, kun je een eind komen. Dat zijn ook kernmachten, dus dat scheelt. Maar het is wel heel lastig. Ik denk dat de meeste Europese landen toch wel heel graag zouden willen dat de Verenigde Staten als een soort back-up fungeert."

5. Zorg dat veel landen meedoen

In het verleden is volgens Van Willigen ook 'mankracht' een probleem geweest. "Op een gegeven moment was er een besluit om zo'n missie op pad te sturen. Er was een mandaat, maar vervolgens waren er te weinig landen in VN-verband die troepen wilden leveren."

"Dat heeft ook gespeeld in Afghanistan", geeft hij als voorbeeld. "En als je te weinig troepen kunt leveren, heeft dat ook effect op de geloofwaardigheid van zo'n missie."

Voor deze missie zullen heel veel troepen nodig zijn, vermoedt Van Willigen. "Als je het over een afschrikkingsmacht hebt op de bestandslijn van Rusland en Oekraïne, dan heb je het al snel over 100.000 man. En dat moet je eigenlijk dan maal drie of vier doen, want die troepen moeten worden afgewisseld. Dus dan zit je al snel op 300.000 tot 400.000 manschappen."

"We zijn ook nog steeds bezig om te herstellen van jarenlange bezuinigingen op defensie. Niet alleen in Nederland, maar in heel veel andere Europese landen. Dus de vraag is of we dat voor elkaar kunnen krijgen", sluit hij af.