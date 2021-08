Tien jaar geleden werd Theo van Gogh vermoord door moslimextremist Mohammed B.. Van Gogh was kritisch over de multiculturele samenleving en moslimfundementalisme.

In EenVandaag blikt publicist en hoogleraar Paul Scheffer terug op de moord en maakt de balans op. Wat is er veranderd in de Nederlandse samenleving, hoe staat het met het vrije woord en de radicale islam?

Dialoog

En waar veel mensen zwegen, was de moord op Theo van Gogh was voor dominee Corry Nicolay en Imam Onlü reden om samen dialoogdiensten in kerken en moskeeën te organiseren. Zij vanuit het christendom en hij vanuit de islam. Ze wilden zij weer verbinding tot stand te brengen, in plaats van agressie en angst.

Mustafa Onlü maakte zich zoveel zorgen dat hij een ingezonden stuk schreef in de landelijke krant: 'wij zijn allen gewond geraakt', schreef hij, waarmee hij alle burgers van Nederland bedoelde. Hoe kijkt hij daar nu tegenaan?

