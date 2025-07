Kan je zonnepanelen beter uitzetten op zonnige dagen? En andere vragen over einde salderingsregeling beantwoord

Dat hoeft niet, zegt Martien Visser, lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool. "Je loopt het risico dat je vergeet om ze weer aan te zetten, en daardoor opbrengst verliest." Tresoor wijst daarnaast op het sluipverbruik in huis: apparaten zoals je koelkast en router gebruiken altijd stroom. "Zet je je panelen uit, dan betaal je voor die stroom, terwijl je die ook zelf had kunnen opwekken. Dus waarom zou je dat doen? Je bent een dief van je eigen portemonnee."

Door het einde van de salderingsregeling in 2027 kunnen eigenaren van zonnepanelen de stroom die ze in de zomer extra opwekken, niet meer wegstrepen tegen hun verbruik in de winter. In de chat vroegen mensen zich af of het dan voordeliger wordt om hun zonnepanelen op zonnige dagen even uit te zetten.

2. Wie steekt straks de opbrengst van de teruggeleverde energie in zijn zak?

De energiemaatschappijen zullen proberen te verdienen aan de terugleverkosten, zegt Visser. "Hun doel is winst maken. Maar er is veel concurrentie, dus veel zal het niet zijn."

De stroom zelf is op het moment van terugleveren bovendien weinig waard, zegt Tresoor. "In de zomer is die stroom veel minder waard, omdat er dan veel aanbod is." De prijs wordt soms zelfs negatief. "We hebben in 2025 al 400 uur aan negatieve stroomprijzen gehad. Er is gewoon te veel aanbod tegelijk."

3. Jetten beloofde een terugleververgoeding van 80 procent, dus waarom krijgen we nu een boete?

Die 80 procent zat inderdaad in het oude wetsvoorstel, maar dat is van tafel, legt Tresoor uit. "In het nieuwe voorstel, wat is aangenomen door de Eerste Kamer, staat een vergoeding van 50 procent van het kale tarief tot 2030. Dat is zonder terugleverkosten. Netto krijg je dus zo'n kwart cent per kWh terug." De ACM (Autoriteit Consument & Markt) moet volgens de overheid zorgen voor toezicht op de hoogte van de vergoeding.

Dat staat los van de terugleverkosten, of 'boete', zegt Visser. "De stroom die je overdag levert, is voor de leverancier niets waard. Maar als jij 's avonds stroom nodig hebt, moet hij die inkopen op de markt, tegen een hogere prijs. Dat prijsverschil wordt aan jou doorberekend."