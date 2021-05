Het is 75 jaar geleden dat de geallieerden met operatie Market Garden probeerden in een keer door de Duitse linies te stoten en zo de oorlog 'voor de kerst' tot een einde te brengen. Het liep uit op een debacle. Britse troepen wisten weliswaar de rijnbrug bij Arnhem te veroveren, maar moesten die na enkele dagen prijsgeven. Duizenden Britse soldaten kwamen om, raakten gewond of werden gevangen genomen.