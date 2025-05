Waarom toestaan van dopinggebruik tijdens sportevenementen als Enhanced Games een slecht idee is, volgens deze expert

Alleen bij noodzaak gebruiken

Tegelijkertijd bestaan veel dopingmiddelen uit chemische versies van bestaande hormonen en zijn er ook geneesmiddelen wél toegestaan voor sporters. "Je moet vooral medicijnen of hormonen gebruiken als je die lichamelijk nodig hebt. Maar gebruik ze niet om sneller te kunnen hardlopen", legt Egbers uit.

"Dus het gaat echt om een eerlijk en gelijk speelveld en datgene doen wat goed is voor de sport, en goed voor het lichaam." Dat is volgens de dopingexpert dus niet het gebruik van geneesmiddelen als dat niet nodig is.

'Dan wil ik er niet naar kijken'

Hoe dopinggebruik een sport kan veranderen, zag Egbers een paar jaar geleden in het wielrennen. "Iedereen van het peloton gebruikte doping om mee te kunnen. Want als je niet meedeed, dan viel je af. En je wilde echt ook mee met het peloton."

"Daar is later allemaal duidelijkheid over gekomen", vertelt hij. "Toen hebben mensen heel anders naar die sport gekeken. Van nou, als het op deze manier moet, dan wil ik er niet naar kijken."