Waarom renovatie van de Van Brienenoordbrug honderden miljoenen meer kost dan gedacht

De brug is dé drukste van Nederland, dagelijks rijden er zo'n 230.000 voertuigen overheen. En just daarom is het belangrijk dat deze wordt opgeknapt, vindt ook Rijkswaterstaat die in 2008 al aangaf dat de Van Brienenoordbrug er slecht aan toe was.

Er moest binnen 10 jaar iets gebeuren. Maar tot op de dag van vandaag is de renovatie nog steeds niet klaar. En nu is er een nieuwe kink in de kabel: de opknapbeurt gaat veel meer kosten dan in eerste instantie begroot.